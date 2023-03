Torna l’incubo dei ladri nel rione ‘Civitelle’, i malviventi “visitano” tre abitazioni

Torna l’incubo dei ladri nel quartiere ‘Civitelle’ ad Agnone. La notte scorsa i malviventi hanno visitato tre abitazioni nella parte alta del paese già presa di mira in un recente passato. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri hanno agito al calar del sole nel momento in cui i proprietari non erano presenti nelle loro case. Magro il bottino. A quanto pare, infatti, sarebbero stati prelevati alcuni monili il cui valore resta da quantificare. I protagonisti dell’ennesima “scorribanda” messi in fuga dall’allarme lanciato da uno dei proprietari dell’abitazione grazie all’impianto di sicurezza installato tra le mura domestiche. Sul posto subito una pattuglia dei Carabinieri della locale compagnia che ha avviato le indagini per risalire ai colpevoli. A riguardo su tutto il territorio altomolisano intensificati i controlli e posti di blocco che da qui a poco potrebbero portare ad individuare i responsabili. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, riporta all’attenzione il problema delle telecamere di videosorveglianza della cittadina che sembrerebbe non essere idoneo a filmare le targhe di auto sospette nelle ore notturne.

