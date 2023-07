Tornareccio, al via gli eventi estivi con musica, sport, arte e sapori del territorio

Tornareccio, il paese in provincia di Chieti famoso per il miele, i mosaici e l’area archeologica di Monte Pallano, si prepara agli eventi della ricca stagione estiva. Sport, natura, musica, spettacolo, arte ed eccellenze gastronomiche locali sono gli ingredienti di una serie di appuntamenti in calendario fino a settembre, organizzati dal Comune con la collaborazione di diverse associazioni.

“Come ogni bella stagione – afferma il sindaco Nicola Iannone – il paese propone una serie di iniziative che allieteranno il periodo estivo. Siamo soddisfatti di aver creato un calendario, con l’aiuto delle associazioni, che possa intrattenere i nostri concittadini e accogliere i turisti che sceglieranno il nostro paese per le loro vacanze”.

Tre gli appuntamenti di punta spicca la terza edizione di Tornareccio Music Camp – dal 17 al 21 luglio – evento dedicato all’affascinante mondo della musica con cinque giorni di laboratori e concerti che si terranno tra i vicoli del centro storico e nella suggestiva location di Monte Pallano. Dal 29 luglio al 27 agosto la vera protagonista è l’arte con la 14esima edizione di “Un mosaico per Tornareccio”, iniziativa che nel corso degli anni ha contribuito a far diventare il borgo un museo a cielo aperto, con numerosi e bellissimi mosaici installati sulle facciate delle abitazioni e che quest’anno assume un significato particolare a causa della recente scomparsa di Alfredo Paglione, ideatore della rassegna. Il 23 e 24 settembre c’è “Tornareccio Regina di miele”, la famosa mostra mercato dei Grandi mieli d’Abruzzo, dedicata al miele e alle eccellenze gastronomiche abruzzesi.

A completare il ricco cartellone di eventi ci sono poi le giornate a contatto con la natura, le feste patronali, la musica dal vivo, gli eventi sportivi e tanto altro ancora.

“Anche quest’anno abbiamo cercato di accontentare ogni richiesta, con manifestazioni pensate per i ragazzi e per i più adulti – conclude il primo cittadino -. Il programma degli eventi è il risultato di uno straordinario lavoro di collaborazione tra il Comune e le associazioni. E tutte le iniziative sono state pensate inoltre per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze”.