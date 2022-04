Torneo della Pace, i più piccoli della scuola calcio portano a casa la coppa del terzo posto

Dodici squadre, anche blasonate, tra Pulcini, Piccoli amici e Primi calci, hanno dato vita, nella giornata di ieri a Cupello, nel Vastese, alla manifestazione sportiva “Torneo della Pace“, organizzata dalla locale squadra di calcio e dal responsabile Giuseppe Di Francesco, il Sica locale per intenderci.

Prima dell’avvio della manifestazione sportiva, che si è aperta con una sfilata di tutti i bambini, a centinaia, che hanno portato in corteo un enorme tricolore preceduto dalla bandiera della pace, il responsabile del settore giovanile dell’Agnonese, Fernando Sica, ha consegnato al suo omologo Di Francesco un gagliardetto della società in segno di omaggio e ringraziamento per l’invito al torneo.

Poi i fischi di inizio dei vari incontri nelle varie categorie, con le squadre messe in campo dai mister Brisotto, Delli Quadri e Meoli. Proprio i più piccoli rappresentanti della scuola calcio, guidati da Peppe Meoli, hanno conquistato un ottimo secondo posto di girone che ha consentito loro l’accesso alla finalina per il terzo e quarto posto. La doppietta di uno scatenato Carmine ha permesso alla squadra dell’Agnonese di salire sul terzo gradino del podio e di portare a casa una bella coppa.

«Un ringraziamento a tutti i ragazzi per l’impegno e la pazienza che hanno avuto. – commenta mister Brisotto – Sono stati bravissimi e soprattutto educati, perché passare un giornata come quella di ieri, alzandosi prestissimo e passando più di otto ore sui campi, senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento a mister Michelino e a mister Peppe per la grande mano che ci hanno dato. Un ringraziamento alla società, al professor Sica e a Maurizio Sabelli, grazie a loro contatti ci hanno permesso di partecipare a questo torneo confrontandoci con altre società dell’Abruzzo. Grazie ai genitori, per la pazienza dimostrata e complimenti ai piccoli che dopo due anni di pandemia hanno riportato ad Agnone il loro primo trofeo».

Alla premiazione finale sono stati presenti il calciatore dell’Inter, Lorenzo Peschetola, originario proprio di Cupello, e il presidente del Pescara Calcio, Sebastiani.