Esaltante vittoria della juniores, sette a zero al Real Guglionesi

Esaltante vittoria dei ragazzi della juniores regionale dell’Olimpya Agnonese di mister Di Rosa che hanno battuto, con un schiacciante risultato di 7-0, nella prima partita di andata per i quarti di finale, i pari età del Real Guglionesi. Netta la supremazia dei giovani granata che hanno dominato per tutti i 90 minuti fallendo anche numerose occasioni da gol. Il primo tempo si è chiuso con quattro reti segnate, con una tripletta di Dario Pallotto, classe 2004, prodotto dalla scuola calcio pronto per il salto in prima squadra. Il quarto gol e stato realizzato da Di Ciocco su calcio di rigore. Nel secondo tempo hanno arrotondato il risultato Angelo Brunetti, Flavio Scorsa e Andrea Sabelli.

«Da segnalare e da mettere in evidenza la grande prova di tutti i ragazzi che hanno giocato con determinazione e senso di appartenenza. – commentano dalla società – In evidenza il giovane Scorsa, classe 2003, che a detta di alcuni osservatori presenti sugli spalti è già pronto per il salto di categoria in D».