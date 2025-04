Torneo delle Regioni: l’agnonese Colato regala il primo sorriso al Molise, Calabria ko (video)

È di Riccardo Colato, giovane talento dell’Agnonese, il gol che regala la prima gioia alla rappresentativa juniores del Molise, impegnata nella 61ª edizione del Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento in Sicilia.

Nella gara d’esordio, disputata sul campo “Salvatore Consales” di Rosolini (provincia di Ragusa), i ragazzi allenati da Enrico Caruso si sono imposti con il punteggio di 2-1 sulla temibile selezione della Calabria. Tutte le reti sono arrivate nei primi 45 minuti di gioco.

Il Molise ha sbloccato il risultato già al 1′ minuto con Merolla, attaccante dell’Alto Casertano. La Calabria ha trovato il pareggio al 5’ grazie alla rete di Samuele, ma alla mezz’ora è arrivata la risposta decisiva: calcio di rigore trasformato da Colato che ha riportato avanti i molisani.

Nonostante l’inferiorità numerica nel finale, dovuta all’espulsione di Lamin Sanyang, il Molise è riuscito a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.

Domani è già tempo di tornare in campo per la seconda giornata del torneo, che vedrà il Molise affrontare la Puglia, vittoriosa per 2-0 nella gara inaugurale contro la Liguria.