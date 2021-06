Tragedia nei boschi di Pescolanciano, muore un operaio 44enne

Tragedia nei boschi di Pescolanciano, muore un 44enne di origini albanesi. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno all’ora di pranzo. Da una prima ricostruzione, l’uomo era intento nelle operazioni di taglio. Tuttavia qualcosa non è andata per il verso giusto e il 44enne, operaio di una ditta boschiva, è morto per schiacciamento. Inutile i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché i sanitari del 118 dell’ospedale Caracciolo di Agnone che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri forestali di Isernia chiamati a riscostruire la dinamica.

