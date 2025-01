Trasporta nell’auto un etto di cocaina, spacciatore arrestato dalla Finanza

Nel corso dei quotidiani controlli del territorio finalizzati a prevenire e a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, i Finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità italiana per detenzione, ai fini di spaccio, di un rilevante quantitativo di cocaina.

Durante un posto di controllo veniva fermato un giovane, alla guida del proprio autoveicolo, che alle domande dei militari, finalizzate a verificare se avesse qualcosa da dichiarare, si mostrava agitato ed evasivo fino a consegnare spontaneamente un involucro, custodito nella propria tasca.

L’involucro sottovuoto conteneva circa 100 grammi di polvere bianca che, a seguito di test antidroga, risultava essere sostanza stupefacente del tipo cocaina e che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 10.000 euro.

Il considerevole quantitativo di droga rinvenuto dai Finanzieri convinceva l’Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica che non si trattasse di possesso ai meri fini dell’utilizzo personale e, dunque, il soggetto veniva tratto in arresto per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 e associato alla Casa Circondariale di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida degli atti redatti dalle Fiamme Gialle.

Le attività investigative delle Fiamme Gialle a contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti continuano a dimostrare quanto siano di fondamentale importanza il controllo e la conoscenza del territorio, allo scopo di individuare, prevenire e reprimere le attività criminali e restituire ai cittadini un’ambiente salubre e sicuro, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni.