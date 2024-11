Trasporta sostanze stupefacenti in auto, 33enne straniero finisce in manette

Un altro colpo è stato inferto alle illecite attività di spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai militari della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB), impegnati capillarmente sul territorio per controlli mirati in materia.

In particolare, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, in Campomarino (CB), nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, un 33enne cittadino straniero residente in Petacciato (CB).

Nella circostanza i carabinieri procedevano al controllo del suddetto mentre transitava a bordo della sua autovettura sulla S.S. 16. e, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, decidevano di operare una perquisizione veicolare e personale che permetteva di rinvenire 83 grammi di eroina, 13 grammi di cocaina, un grammo di hashish, 2 bilancini di precisione e la somma di EURO 4.000 in contanti, verosimilmente provento di pregressa attività di spaccio.

Lo stupefacente sequestrato, una volta posto in commercio tra gli acquirenti della zona, molto probabilmente anche giovanissimi, avrebbe consentito un ulteriore illecito guadagno di ulteriori EURO 2.500 circa. Sulla scorta di quanto accertato, il giovane veniva tratto in arresto in flagranza di reato

di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Larino (CB), ristretto in regime di arresti domiciliari.

Nel corso della successiva udienza, l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e a carico del 33enne veniva confermata la misura degli arresti domiciliari.