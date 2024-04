Trasporti da incubo, nessuna corsa pomeridiana dal capoluogo di regione per l’alto Molise

Collegamento su ruote tra il capoluogo di regione e l’alto Molise: nessuna corsa nelle ore pomeridiane. Continua a far discutere la mancanza di una linea diretta tra Agnone e Campobasso nella seconda parte di giornata, ovvero dopo le 14,20. A reclamarla in particolar modo gli studenti universitari costretti ad arrangiarsi per raggiungere la sede dell’Unimol e di seguito far rientro nei centri dell’alto Molise. Attualmente, da Agnone e per Campobasso, partono due corse la mattina: una alle 6 (Atm), l’altra alle 6,20 (Sama) con il ritorno programmato alle 13,45 (Sama) e alle 14,10 (Atm). E’ evidente il disagio di quanti per questioni lavorative, di studio o legate a visite sanitarie e per il disbrigo di pratiche negli uffici regionali, non hanno assicurato la possibilità di usufruire di mezzi pubblici capaci di coprire la fascia serale. Il problema è ribalzato più volte sugli organi di stampa con la richiesta di istituire una linea diretta tra il capoluogo e l’alto Molise. Tuttavia ad oggi non c’è stata alcuna risposta concreta da parte della Regione che eroga i fondi alle società di trasporto.