Trasporto anziani, il vicesindaco Amicone: «Il mezzo di Poggio Sannita a disposizione»

Il mezzo comunale attrezzato per il trasporto dei disabili di Poggio Sannita messo a disposizione degli altri Comuni dell’Alto Molise per qualsiasi evenienza e necessità. E’ la proposta formalizzata dal vicesindaco di Poggio Sannita, Tonino Amicone, nel corso della recente seduta del Comitato dei sindaci dell’ente d’ambito territoriale sociale di Agnone.

La riunione si è svolta in modalità telematica tra i sindaci e gli amministratori locali di Agnone, con Saia presidente dell’assise medesima, Belmonte del Sannio, con il primo cittadino Errico Borrelli, Capracotta con Paglione, Carovilli con il vicesindaco Nuosci, Pietrabbondante con Di Pasquo, il sindaco Orlando e il vice Amicone per Poggio Sannita e Vastogirardi con Luigino Rosato. Erano assenti, invece, perché forse impossibilitati a partecipare per via di altri impegni istituzionali, i sindaci di Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, San Pietro Avellana e Sant’Angelo del Pesco. Hanno preso parte alla seduta in videoconferenza anche Miraldi, segretaria generale del Comune di Agnone,in qualità di segretaria verbalizzante, Antonio Melone, coordinatore dell’ufficio di piano dell’ambito sociale, il geometra Ettore Fiorito dell’ufficio tecnico e della dottoressa Adele Marinelli impiegata presso l’ufficio di piano in attività di supporto amministrativo.

Chiedendo la parola, il vicesindaco del Comune di Poggio Sannita ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione dell’ambito sociale un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili. Amicone, infatti, ha nuovamente portato all’attenzione del comitato dei sindaci la circostanza che «il Comune di Poggio Sannita dispone di un pullmino attrezzato per il trasporto dei disabili e lo stesso ente manifesta la disponibilità a porre il mezzo a servizio di tutti i Comuni dell’ambito che, ad esempio, potrebbero utilizzarlo, anche in modo congiunto, per trasportare gli anziani che abbisognano di visite mediche o di altre necessità». L’assise dei sindaci «nel riconoscere la meritevolezza della proposta, – si legge nel verbale dei lavori del consesso – si riserva ogni determinazione in merito, anche in considerazione del fatto che vanno affrontate le questioni dell’autista e delle spese per carburante e manutenzione».