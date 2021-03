Trasporto pubblico, Cimone: «Quando era delegato al settore, Masciotra cosa ha fatto di concreto?»

Non ci sta il sindacalista agnonese Emanuele Cimone a passare come colui che non si interessa ai problemi dei pendolari. La replica è alle dichiarazioni di Germano Masciotra, in merito al tema dell’affollamento dei mezzi pubblici e alla impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale a causa della soppressione del secondo pullman.

«Basta andare a cercare su internet, inserendo il mio nome e cognome, per scoprire decine e decine di interventi del sottoscritto, sulla stampa locale, in merito ai disagi dei pendolari dell’Alto Molise. – inizia la nota di Cimone inviata alla nostra redazione – Così, tanto per rinfrescare la memoria a qualcuno. Il sottoscritto ci ha messo sempre la faccia, orgogliosamente, e grazie alle mie battaglie si è sempre portato a casa un minimo di miglioramento. A differenza di altri personaggi che, tra l’altro, nel recente passato, hanno anche avuto la delega ai trasporti, assegnata dall’ex sindaco del Comune di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, ma sinceramente non mi pare di ricordare interventi risolutivi dello stesso. Non accetto dunque lezioni da nessuno, né le insinuazioni fatte. Sono anni che non viaggio con il pullman, è vero, ma da sempre mi batto per la soluzione dei relativi problemi, nonostante l’ostruzione di qualcuno».

E in merito alla questione del momento, l’assembramento all’interno degli autobus di linea per la Val di Sangro, Cimone precisa: «Sono stato io ad incaricare chi poi lo ha fatto materialmente, di scattare foto sull’autobus e aggiungo che il sottoscritto sono giorni che si sta adoperando per ottenere il ripristino del doppio pullman, il sindaco di Agnone Daniele Saia ne è testimone. Le mie non sono chiacchiere e ricordo a tutti che non sono né amministratore della ditta di trasporti, né un politico. Quindi la situazione delineata è da attribuire a chi amministra la Regione Molise che, casualmente, è della stessa area politica di Masciotra. Sono i suoi amici che ci permettono di viaggiare “vicini vicini”».