Trattoria dai Paesani: dieci anni di cucina abruzzese a Tokyo in memoria di Peppino Sabatino

La celebre “Trattoria dai Paesani” a Tokyo ha festeggiato, nei giorni scorsi, i primi dieci anni di attività. Un momento di festa, ma anche e soprattutto l’occasione per ringraziare e ricordare il fondatore Giuseppe Sabatino, per gli amici Peppino, che partito da Castelguidone, nell’Alto Vastese, ha dato vita ad una realtà che si colloca ad altissimi livelli nel campo dell’enogastronomia montana, rurale e abruzzese nel mondo.

Dieci anni di successi e riconoscimenti internazionali per la “creatura” del cavaliere Peppino, prematuramente scomparso, la cui eredità culturale ed enogastronomica oggi viene mandata avanti dal talentuoso chef Davide Fabiano, originario di Roccaspinalveti, e da tutto lo staff, una squadra affiatata e di eccellenza messa su nel corso degli anni.

Inoltre, in occasione del decennale appena celebrato, lo chef Davide e il team della trattoria hanno lanciato una raccolta fondi benefica per sostenere le attività della Fondazione Bambino Gesù.

«Chiediamo in sua memoria di donare per aiutare chi ne ha più bisogno, onorando quello che Peppino ha fatto nei suoi anni di vita per l’Abruzzo e non sol».

Chi vuole contribuire può farlo al seguente link: https://www.fondazionebambinogesu.it/it-campagne-32-l_abruzzo_ringrazia_giuseppe_sabatino