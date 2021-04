Travestito da donna deruba un’anziana: truffatore denunciato nel Chietino

Dopo un’indagine lampo, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Chieti un pericoloso truffatore di origine napoletana che, travestito da donna, a Chieti Scalo si era fatto consegnare da un’anziana soldi e gioielli, compresa la fede nuziale, che teneva in casa facendole credere che servivano per far fronte a spese urgenti del nipote. Stante il verificarsi di sempre più casi in provincia, il Questore richiama l’attenzione delle persone anziane a non cadere vittima di tali odiosi reati richiedendo anche l’intervento delle forze di polizia.

