Travolta da una porta di calcio in Abruzzo, muore bimba di cinque anni

ANSA – Una bambina di cinque anni, figlia unica di una coppia romana 27enne residente nella frazione di Acilia, è morta nel pomeriggio di ieri dopo essere stata travolta dalla porta di ferro di un campo di calcio in disuso a Rocca di Botte, piccolo paese della Marsica che ospita poco più di 800 abitanti: la famigliola era andata nella seconda casa dei nonni materni per passare qualche giorno lontano dalla capitale. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo da parte della magistratura di Avezzano.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16, quando la famiglia, accompagnata dal cane, è uscita per fare una passeggiata: una volta entrati nel campo sportivo di propietà del Comune, con il cancello aperto e senza una segnaletica di pericolo, la bimba e il cane si erano messi a giocare nei pressi della porta di calcio. Per cause ancora in corso di accertamento all’improvviso la struttura in ferro della porta ha ceduto, travolgendo la bambina, colpita gravemente alla testa.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI