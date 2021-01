Tre bambini nati nell’anno nuovo a Chieti, ma la cicogna non vola né a Lanciano né a Vasto

Si apre col botto il nuovo anno all’ospedale di Chieti, dove dopo la mezzanotte sono venuti alla luce tre bambini, e un quarto sta arrivando in queste ore. Alle ore 2,22 è nato Riccardo, per la gioia della mamma Manuela. Poco più tardi gli hanno fatto compagnia Alessandro e Beatrice. A chiudere l’anno vecchio, invece, ci aveva pensato mamma Katia, che alle 21,37 di ieri ha messo al mondo Alessandra.

La cicogna non ha ancora volato, invece, su Lanciano e Vasto, dove il nuovo anno non è stato ancora segnato da fiocchi rosa e celesti : al “Renzetti” l’ultima nascita è stata alle ore 9 del 31 dicembre con una bellissima bimba di nome Nicole, mentre al “San Pio” a chiudere l’anno è arrivato Roel, alle ore 8.22.

