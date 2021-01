Covid, parte la vaccinazione nel Chietino-Vastese: priorità agli operatori sanitari

Pronti ad avviare la campagna vaccinale anti Covid-19 nella Asl Lanciano Vasto Chieti. Lo start verrà dato formalmente sabato 2 gennaio all’ospedale di Chieti, dove verranno somministrate le prime dosi a 40 operatori sanitari. Nei giorni seguenti si proseguirà anche a Lanciano e Vasto, individuati come punti vaccinali ospedalieri, mentre a livello territoriale saranno impiegati i Pta di Casoli e Guardiagrele, il Distretto di Lanciano, l’ex SS. Annunziata di Chieti e l’Area Distrettuale 3 del Vastese.

La prima fornitura di vaccini è arrivata ieri mattina, portata a Chieti da mezzi della Cooperativa Valtrigno scortati da una macchina della Polizia.

La campagna si svolgerà secondo un piano che la Direzione Asl ha formalizzato con delibera, ’nella quale sono state differenziate le categorie da vaccinare prioritariamente nelle fasi iniziali e precisate modalità organizzative.

Le prime dosi andranno al personale sanitario e non che opera all’interno del sistema salute dalla Asl (inclusi farmacisti, MMG/PLS, Specialisti ambulatoriali interni, Medici di Continuità assistenziale) identificati in base a classi di rischio ben definite, residenti e personale delle Rsa, persone di età superiore a 80 anni.

Naturalmente, con l’aumento delle dosi a disposizione si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, come gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità, etc.

E’ stata comunque prevista una flessibilità organizzativa in caso di focolai epidemici o per particolari categorie che si rivelassero a rischio.

Per l’area ospedaliera le vaccinazioni saranno coordinate dalle Direzioni mediche, che identificheranno il personale da vaccinare d’intesa con i Direttori e i Coordinatori delle unità operative, mentre per l’area territoriale saranno coordinate dal Servizio Igiene a Sanità Pubblica, d’intesa con i responsabili dei Distretti e Pta e per gli anziani ospiti delle Residenze con il Servizio Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie.

Le categorie degli operatori sanitari da vaccinare prioritariamente sono gli operatori del 118, del Pronto Soccorso, delle Radiologie Covid, delle Rianimazioni Covid di Chieti e Vasto, delle Malattie Infettive di Chieti e Vasto, della Pneumologia Covid di Chieti, delle Medicine Covid di Chieti, dei reparti Covid dell’ospedale di Atessa , della Rsa di Casolo e Pta di Gissi, delle strutture Covid Hospital, i medici USCA.

Per favorire l’adesione alla vaccinazione la ASL ha adottato un modello organizzativo che garantisca un’offerta di prossimità, anche al fine di ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui servizi sanitari e sui turni del personale.

All’ospedale di Chieti saranno vaccinati gli operatori del”Ss. Annunziata ” e del ” Bernabeo ” di Ortona, che dovranno presentarsi presso i locali della piastra ambulatoriale al 7° livello.