Tre borse lavoro per la manutenzione del territorio: domande entro il 21 febbraio

Il Comune di Agnone ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di tre borse lavoro destinate alla manutenzione del territorio comunale. L’iniziativa, deliberata dalla Giunta Comunale il 30 gennaio scorso, prevede attività di manutenzione del patrimonio comunale, cura del verde pubblico, pulizia delle strade e sfalcio dell’erba. Possono partecipare i cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti ad Agnone da almeno tre anni, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con Isee non superiore a 10.000 euro e competenze nell’utilizzo di attrezzi per la manutenzione come decespugliatore e tosasiepe. Il compenso previsto è di 8 euro all’ora lordi, con copertura assicurativa Inail e Rc.

La selezione dei candidati avverrà attraverso una graduatoria che terrà conto del punteggio Isee, delle categorie preferenziali come disoccupati e ultraquarantenni, della situazione familiare e di una prova attitudinale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 21 febbraio, consegnandole a mano presso il protocollo generale dell’ente, tramite raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it.

I candidati dovranno allegare alla domanda copia del documento d’identità e l’attestazione Isee riferita ai redditi 2024. L’amministrazione comunale specifica che la borsa lavoro rappresenta uno strumento educativo-formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle fasce deboli e non costituisce rapporto di lavoro subordinato.