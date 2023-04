Tre liste a Castelguidone, ma due sono di forestieri: Mario Di Paolo sfida se stesso

Mario Antonio Di Paolo, professione ginecologo, salvo colpi di testa dell’elettorato, sarà il prossimo sindaco di Castelguidone. Dovrà vedersela, infatti, contro due illustri sconosciuti, almeno lì in paese. Sono tre le liste presentate nel piccolo centro montano del Vastese, una sola delle quali composta da persone del posto, quella capeggiata appunto dall’ex sindaco di Bucchanico. Oltre a lui, nella lista “Insieme per Castelguidone“, Francesca D’Amario, Lorenzo Di Paolo, Marco Di Paolo, Nicolino Lucente, Michele Meo, Tiziana Monaco e Anna Sputore.

La lista “L’Altra Italia“, con candidato sindaco Lorenzo Di Luzio, nato a Ortona, è composta da Angelomaria Di Pietro, Amedeo Gaglione, Chiara Lucido, Angelo Pio Perta, Michele Zingaro, Ciro De Martino, Viviana Ziello, Rocco Lucido. Si tratta di persone di fuori, dal Napoletano fino a Bari, che tuttavia tengono a precisare che non sono «la solita lista messa su dai dipendenti dello Stato per usufruire di un mese di permessi elettorali». «Si tratta di un partito strutturato che presenta candidati in tutta Italia» aggiungono.

La lista “L’Alternativa” propone la candidatura alla carica di sindaco di Giovanni Notarangelo. I candidati consiglieri sono Paola Bucci, Irene Notarangelo, Gallone Luigi, Carmine Meoli, Lorena Muliello, Giuseppe Polisena, Andrea Leone, Liborio Muliello, Stefano Manzaro, Mario Di Cristofaro.