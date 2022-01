Treno travolge auto sulla linea Isernia-Roma, deceduta una donna di 47anni

Intervento dei Vigili del fuoco, poco dopo le 9 del mattino, per un incidente ferroviario a Pozzilli, sulla linea Isernia-Roma al km 24+432. Per cause in corso di accertamento una autovettura era sul binario al momento del transito del treno che pur tentando di frenare non ha potuto evitare la collisone. Unica occupante dell’auto una donna classe 1975 estratta dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco, ma dichiarata morta dal personale medico del 118. Nessun ferito sul treno.

