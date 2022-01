Viadotto ‘Sente’ chiuso da tre anni, a Roma Greco incontra vice-ministro Cancelleri

L’elezione del presidente della Repubblica per i grandi elettori del Molise è anche l’occasione per incontrare e dialogare con ministri, sottosegretari e onorevoli sulle problematiche che attanagliano il territorio regionale. A tal proposito il capo gruppo del M5S in Consiglio regionale Andrea Greco, ieri, tramite una diretta facebook ha annunciato di aver avuto un colloquio con il sottosegretario di Stato del ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili Carlo Cancelleri per quanto concerne l’annosa vicenda legata alla chiusura del viadotto ‘Sente – Longo’.





Il viadotto ‘Sente – Longo’ ormai chiuso da tre anni

L’importante infrastruttura, anello di congiunzione tra il Molise e l’Abruzzo, è infatti interdetta al traffico da oltre tre anni. Una situazione divenuta insostenibile visto che penalizza le popolazioni delle aree interne già alle prese con seri problemi di viabilità e trasporti dovuti a tagli di risorse e servizi fondamentali. Non solo Cancelleri. Infatti, nella Capitale, Greco ha avuto modo di incontrare anche alcuni funzionari di Anas, ente al quale sono stati affidate le ultime indagini geologiche e la nuova progettazione per la riapertura dell’imponente viadotto. Nella diretta facebook, il consigliere regionale non è entrato nel merito della discussione con il vice ministro, tuttavia ha lasciato trapelare un cauto ottimismo. Nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più.