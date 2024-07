Trentunenne irreperibile, scattato il piano provinciale ricerca delle persone scomparse

A seguito della denuncia di allontanamento di Simone D’Alisa, classe 1993, residente a Isernia, è stato immediatamente attivato il “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con il coinvolgimento di tutti gli enti del soccorso.

Di Simone D’Alisa non si hanno più notizie certe dalle ore 14 circa del 10 luglio, quando lo stesso è stato visto, in Isernia, nei pressi del Bar del Corso, sito in Corso Garibaldi. Coordinate dalla Prefettura, sono in corso le ricerche da parte della Questura di Isernia, a cui è stata affidata la direzione operativa delle stesse, unitamente agli altri componenti delle squadre di soccorso.

Si allegano, di seguito, le foto della persona scomparsa che, al momento dell’allontanamento, indossava – verosimilmente – pantaloncini corti scuri, una t-shirt di colore rosso ed un cappello nero da pescatore.

Si riporta altresì la descrizione sommaria: alto circa 173 cm, peso 67 kg, corporatura normale, capelli castano scuro, occhi castani, barba corta e baffi, numerosi tatuaggi (di cui un panda a testa in giù sull’avambraccio sinistro e, sotto le nocche delle dita, i nomi Thor e Airon).

Chiunque individui la suddetta persona è invitato a contattare con urgenza il numero di emergenza 112.