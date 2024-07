Ponte Sente, l’assessore Marone: «Progetto validato, a breve l’apertura dei cantieri»

I cantieri per la messa in sicurezza del viadotto Sente apriranno «a breve». Non ha saputo essere più preciso di così l’assessore regionale e consulente del Ministro Salvini, Michele Marone, che questa mattina, nell’ambito della presentazione del progetto sul completamento dei viadotti di “Femmina Morta“, ha risposto alle domande dei cronisti in merito alla tragicomica vicenda del ponte tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio. La struttura, va ricordato, è chiusa al traffico dal lontano 2018.

