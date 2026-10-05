Trignina chiusa e deviazione per lavori in galleria, il Consiglio regionale approva la mozione Greco

«La mozione che ho presentato in Consiglio regionale sulla chiusura della galleria Sella-Venditto, lungo la Strada statale 650 “Trignina” in direzione Isernia, oggi è divenuta un impegno condiviso dall’intero Consiglio regionale. Con l’approvazione dell'atto, firmato da tutta l’assise, abbiamo impegnato…

«La mozione che ho presentato in Consiglio regionale sulla chiusura della galleria Sella-Venditto, lungo la Strada statale 650 “Trignina” in direzione Isernia, oggi è divenuta un impegno condiviso dall’intero Consiglio regionale. Con l’approvazione dell’atto, firmato da tutta l’assise, abbiamo impegnato la Regione ad attivarsi nei confronti di Anas affinché, prima di tutto, i lavori siano concentrati, per quanto possibile, nelle ore notturne, così da ridurre le chiusure e consentire la riapertura della strada durante il giorno».

Ne dà notizia il consigliere regionale Andrea Greco, primo firmatario della mozione di cui trattasi. «Ritengo necessario ridurre al minimo indispensabile il periodo di chiusura totale. Una volta conclusa la fase più invasiva dei lavori, bisogna valutare una soluzione che mantenga aperta la viabilità verso Isernia, prevedendo eventualmente la deviazione nel senso opposto. E, soprattutto, bisogna evitare file chilometriche: al posto dei semafori che hanno già dimostrato tutti i loro limiti, si utilizzino i movieri per gestire i flussi e assicurare una circolazione più sostenibile. A questi interventi dovranno aggiungersi un protocollo d’intesa immediato, per garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso, e l’attivazione urgente di un tavolo di confronto con Anas, Prefettura, Regione, enti locali e responsabili dell’emergenza sanitaria. Credo sia il minimo di fronte ai disagi che migliaia di persone rischiano di subire per mesi, dovendo ogni giorno raggiungere luoghi di lavoro, scuole o servizi sanitari. Problemi che, con l’arrivo dell’inverno e del maltempo, rischiano di diventare ancor più seri» continua il regionale.

«Nella relazione di Anas, letta in aula dall’assessore regionale Michele Marone, si parla esplicitamente di deviazione al traffico individuata dopo “un articolato percorso di confronto e condivisione che ha coinvolto Anas, Provincia di Isernia e Prefettura attraverso incontri istituzionali, sopralluoghi tecnici e provvedimenti autorizzativi”. Mancando al momento un assessore provinciale delegato alla Viabilità, vuol dire che la responsabilità politica della chiusura è del presidente della Provincia, che è anche sindaco di uno dei centri più colpiti dalla chiusura della galleria.- continua Greco – Nei giorni scorsi ho fatto un sopralluogo nella zona interessata, raccogliendo preoccupazioni e richieste di cittadini e amministratori e proponendo ai Comuni interessati di deliberare formalmente nella stessa direzione della mozione, chiedendo un tavolo di concertazione e una soluzione che riduca davvero i disagi. Il Comune di Pescolanciano ha già assunto questa posizione e ha deliberato per chiedere l’apertura di un confronto istituzionale: un segnale importante che mi auguro sia raccolto anche dalle altre amministrazioni».

«Ringrazio per ora tutti i colleghi che hanno scelto di unirsi a questa battaglia di buon senso. Su un tema che riguarda sicurezza, mobilità e qualità della vita delle nostre comunità, nessuno poteva voltarsi dall’altra parte e oggi tutti hanno scelto di metterci la faccia. Adesso, però, serve avviare immediatamente un confronto operativo con Anas e Prefettura. Ognuno deve continuare a fare la propria parte» chiude Greco.