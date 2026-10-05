Ai domiciliari per furto, evade continuamente: ventenne del Bangladesh condotto in carcere dalla Squadra Mobile

La Squadra Mobile della locale Questura, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Chieti, ha applicato la custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, cittadino del Bangladesh, di 20 anni, per plurime violazioni della misura cautelare, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.
Il provvedimento di aggravamento è stato firmato dal G.I.P. presso il Tribunale di Chieti. Al medesimo soggetto è stato contestato il furto aggravato, commesso mediante la c.d. spaccata, avvenuto nella serata di giovedì primo ottobre, in un noto esercizio commerciale sul corso di Chieti.