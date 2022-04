Trovato in casa con 120 grammi di marijuana, denunciato 24enne del Vastese

I militari della stazione Carabinieri di San Salvo, unitamente a quelli del Nucleo Cinofili di Chieti, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto, Vincenzo Chirico su richiesta dei militari procedenti, a carico di un 24enne sansalvese che in passato era stato sospettato di detenere sostanza stupefacente destinata a terze persone.



La perquisizione, eseguita con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Chieti, ha consentito di rinvenire:

▪ 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, custodita in alcuni barattoli

di vetro e bustine in cellophane;

▪ 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish;

▪ un bilancino di precisione.

La quantità e la differente tipologia della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, induce a ritenere, anche a riscontro delle precedenti informazioni acquisite, che fosse destinata allo spaccio. Verrà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per stabilirne la percentuale del principio attivo e la capacità drogante.



Il 24enne veniva pertanto deferito alla locale Procura della Repubblica per violazione dell’art. 73 del DPR 309/1990 (Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti), per detenzione ai fini di spaccio.