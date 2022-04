“Caracciolo”, Toma convocato al consiglio monotematico di Agnone sulla sanità

Continua il tour per il Molise del commissario alla Sannità, Donato Toma per discutere del futuro degli ospedali del territorio. Lunedì 2 maggio Toma è atteso ad Agnone dove a Palazzo San Francesco è stato convocato un consiglio monotematico (ore 15,30) sulla sanità. La riunione pubblica – fanno sapere dal Comune – sarà l’occasione per portare all’attenzione del commissario tutte le problematiche che gravitano attorno alla gestione dell’ospedale San Francesco Caracciolo tra cui la cronica carenza di personale, in particolare medico ed infermieristico, tecnologie e ambulatori.

Correlati