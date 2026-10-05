Trovato senza vita il tartufaio disperso in ambiente impervio, scattano le operazioni di recupero

È stato ritrovato purtroppo senza vita, nella mattinata di oggi, l’uomo di 52 anni disperso nell’area tra Rigopiano e Vado di Sole, nel territorio comunale di Farindola. Il corpo è stato individuato da una squadra di tecnici del…

È stato ritrovato purtroppo senza vita, nella mattinata di oggi, l’uomo di 52 anni disperso nell’area tra Rigopiano e Vado di Sole, nel territorio comunale di Farindola.

Il corpo è stato individuato da una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sotto il canale di Vado di Sole, nell’ambito delle operazioni di ricerca avviate nei giorni scorsi.

Sono attualmente in corso le operazioni per la constatazione del decesso e, successivamente, per lo spostamento della salma, a cura delle autorità e degli enti competenti tramite elisoccorso decollato da Pescara con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria del 118.

Alle ricerche hanno preso parte, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118.