Truffe agli anziani e furti in abitazione, i Carabinieri: «I cittadini siano sentinelle dei propri quartieri»

Si è conclusa la campagna informativa sulle truffe agli anziani, avviata dai Carabinieri di Lanciano. Giovedi 25 maggio, infatti, a Lanciano, presso la sala parrocchiale della Chiesa di S. Rita, nell’omonimo quartiere cittadino, il Comandante della Compagnia, Magg Fabio Vittorini, il Ten. Giuseppe Nestola, Comandante del Nucleo Operativo ed il Comandante della Stazione, Luogotenente Gianluca Presutti, hanno fornito alle persone più anziane, intervenute numerose, preziosi consigli e utili indicazioni su elementari e ordinarie misure di autotutela, nonchè il comportamento da tenere rispetto alle truffe più svariate, che esperti manipolatori mentali mettono in atto per arricchirsi a spese degli altri.

Si tratta di un’iniziativa importante, molto apprezzata dalla popolazione, che va ad aggiungersi all’attività di contrasto del fenomeno, già concretamente messa in atto dall’ Arma dei Carabinieri sulla scorta di un modello operativo esclusivo ispirato alla “ filosofia della prossimità”.

«Per sconfiggere questo fenomeno, – afferma il Magg. Vittorini – bisogna che ogni cittadino sia, per così dire, sentinella del proprio quartiere e segnali tempestivamente al 112 ogni eventuale episodio o circostanza che possa essere ritenuta utile di attenzione o approfondimento da parte dei carabinieri, in modo da poter contrastare con la massima efficacia questi vergognosi reati, compiuti da persone senza scrupoli, bravissime a recitare e simulare. Questi malfattori usano gli stratagemmi più diversi ed impensabili, (l’incidente, la perdita di gas, l’amico di famiglia, il rimborso dalle poste) perciò bisogna stare sempre all’erta per riconoscerli: soprattutto non farsi distrarre in modo da non abbassare il livello di attenzione e riuscire a prevenirli».