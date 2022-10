Truffe e raggiri agli anziani, i Carabinieri di Agnone spiegano come difendersi

Truffe e raggiri agli anziani, alle persone più fragili, che magari vivono sole, senza parenti giovani; reati odiosi che destano allarme sociale anche in Alto Molise. E’ proprio per diffondere una cultura della prevenzione e della collaborazione con le Forze dell’ordine che l’Arma dei Carabinieri e nello specifico la compagnia di Agnone, al comando del maggiore Carlo Alberto Evangelista, organizza un incontro con la cittadinanza che avrà luogo nella serata di mercoledì 12 ottobre, presso il teatro italo argentino. Un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Agnone.

