Tsunami demografico, in 70 anni decrescita record per Agnone: popolazione dimezzata. Peggio nei paesi dell’entroterra

Da seconda città più popolosa del Molise – ancora non esisteva l’autonomia regionale – a centro che vive un inesorabile spopolamento. Nel 1871 Agnone contava 11.865 abitanti dietro solo a Campobasso che all’epoca registrava all’anagrafe 14.331 residenti, mentre Isernia e Termoli contavano rispettivamente 9.193 e 3.172. Per l’Atene del Sannio il declino inizia dopo la Seconda guerra mondiale, quando nel 1951 passa a 9.664, un gradino dietro Isernia (11.133), che 19 anni più tardi diventerà Provincia con poco più di 15mila abitanti. Proprio tra il 1951 e il 1971 la capitale dell’alto Molise fa rilevare un saldo negativo pari a -2.915 con 6.749 residenti, dato che si acuirà in maniera drammatica nelle stagioni successive. La discesa vertiginosa prosegue e passa per gli anni ’80 e ’90, quando, malgrado tutto, Agnone mantiene nell’anagrafe 6mila anime.

Nel ventennio 2001 – 2021 l’inarrestabile crollo che porta il paese delle campane da 5.842 a 4731 cittadini, quelli censiti dall’ultimo rilevamento. Si tratta, dunque, del peggiore dato della storia della cittadina che in settant’anni – dal 1951 al 2021 – ha perso qualcosa come 4.933 abitanti, pari a -51,05%. Tra le maggiori cause l’indice di denatalità. Se infatti si prendono in esame i nati del 1951 si scopre che in quell’anno furono 208, appena 40 nel 2010, anno in cui fu chiuso il Punto nascita dell’ospedale San Francesco Caracciolo. Non solo denatalità alla base del tracollo. Difatti il maggiore dei problemi resta la mancanza di lavoro con tutte le immaginabili ripercussioni. La dimostrazione evidente rappresentata dall’ospedale cittadino, prima “fabbrica” del territorio. Se si riavvolge il nastro a venti anni fa si parla di una forza lavoro di 330 unità, oggi, con soppressione di reparti e tagli al personale, si annotano poco più di 110 occupati. Nel corso degli anni anche la politica ha messo il suo carico con scelte che di fatto hanno incentivato l’esodo. Tra tutte la carenza di politiche sociali, tagli ai servizi, infrastrutture inesistenti, per non parlare della disastrata viabilità che ha toccato il punto più basso con la chiusura del viadotto ‘Sente – Longo’ e il dirottamento dei 40 milioni di euro della ‘Fresilia’ verso altri lidi.

Tuttavia il vero peccato originale, manco a dirlo, resta la mancata applicazione della Legge sulla Montagna, in realtà mai finanziata, nonché la fiscalità di vantaggio con la quale nessuno vuole “sporcarsi” le mani. Continua così il fuggi fuggi verso città e soprattutto la costa che, ad esempio, vede San Salvo, 66 chilometri di distanza da Agnone, annotare una crescita demografica record negli ultimi settant’anni. Come riporta il sito chiaroquotidiano.it la città adriatica è passata da 4.243 abitanti (1951) ai 20.107 attuali, pari ad un +358% impressionante. In questo caso a fare differenza proprio l’arrivo di migliaia posti di lavoro. Da paese prettamente agricolo, nei primi anni Sessanta, San Salvo diventa infatti un simbolo dell’industrializzazione dell’Italia grazie alla nascita di Siv, Magneti Marelli e tante altre aziende tra cui la multinazionale Amazon, che attirano manodopera dai centri limitrofi. L’analisi sullo spopolamento naturalmente non risparmia quanto accade in tutti i paesi altomolisani e dell’entroterra Vastese. Basta citare Capracotta che nel 1951 contava su 3.628 abitanti, mentre oggi ha meno di 900, o peggio ancora Schiavi di Abruzzo che in 70 anni ha perso l’84,22% della popolazione (pari a 3.748 residenti in meno), passata da 4450 a sole 702 unità.

Numeri che fanno rabbrividire e più volte denunciati dal direttore della Caritas diocesana di Trivento, don Alberto Conti, ormai rimasto come Giovanni il Battista a predicare nel deserto. Citazione mai così calzante…