Turismo, croce e delizia delle aree interne. Pazzagli contro la «turistificazione non governata dei paesi»

Turismo, croce e delizia delle aree interne: sarà questo il tema al centro della prossima lezione della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, in programma venerdì 16 maggio a partire dalle 14,30, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale, in Via Istonia, 44. Ospiti dell’appuntamento saranno Lina Calandra, urbanista e docente all’Università degli Studi dell’Aquila, e Antonio Di Santo, sindaco di Opi, in provincia dell’Aquila.

Come di consueto, aprirà i lavori la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma. A introdurre il tema, il direttore della scuola Rossano Pazzagli, docente di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise: «Il turismo – dice – può senz’altro apportare un contributo al processo di rinascita delle aree interne, purché sia sostenibile, basato sull’esperienza e non sulla turistificazione non governata dei paesi. Non abbiamo bisogno di borghi vip, ma di un incontro effettivo con le comunità e i patrimoni locali. Soprattutto, il turismo non può essere separato dalla promozione della qualità della vita in queste aree: un luogo è bello da visitare quando è bello da vivere».

Dopo gli interventi dei relatori, Calandra e Di Santo, una bella novità con la proiezione gratuita di “Un mondo a parte”, il film di successo con Antonio Albanese e Virginia Raffaele e la regia di Riccardo Milani, girato a Opi, che mette al centro proprio le dinamiche di spopolamento delle aree interne. Lina Maria Calandra si occupa principalmente del tema della montagna e della conservazione ambientale in rapporto con lo sviluppo locale, della partecipazione come metodologia di indagine per la pianificazione socioterritoriale e delle conseguenze socio-territoriali di eventi catastrofici. Antonio Di Santo è sindaco di Opi dal 2013. E’ inoltre presidente della Comunità del Parco d’Abruzzo Lazio e Molise, membro comitato ANCI-Federparchi e consigliere AGIR Abruzzo, l’autorità regionale di gestione integrata dei rifiuti.

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e con il supporto di un partenariato strategico composto da ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo. La partecipazione alla Scuola dei Piccoli Comuni è gratuita ed è ancora possibile iscriversi all’intero corso o ai singoli incontri direttamente dal sito www.scuolapiccolicomuni.it. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere a scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.