Turismo delle Radici: nel Chietino nasce il brand “Italea” per attrarre milioni di italo-discendenti

È convocata per martedì 23 Aprile, ore 11, presso la Sala Consiliare del comune di Rocca San Giovanni, una conferenza stampa condivisa ad opera di tre dei più di quaranta Comuni abruzzesi selezionati a finanziamento per il Bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del “2024 – Anno delle Radici Italiane”. Il progetto è stato indetto dal Ministero degli Affari Esteri, culminato con la realizzazione del brand “Italea”, declinato in maniera originale da ogni regione italiana attraverso l’attività di coordinamento svolta da associazioni, imprese culturali, start-up ed altre personalità giuridiche fondate per l’occasione.

Per la regione Abruzzo, il gruppo di riferimento è l’APS “La Visceglia”. Il progetto Italea (Italea Abruzzo per il nostro territorio) vuole rappresentare in maniera strutturata e approfondita più di 80 milioni di italo-discendenti e italiani residenti all’estero (1.3 milioni circa gli abruzzesi), invitandoli a scoprire i luoghi e le tradizioni delle loro origini. Il progetto fornisce un insieme di servizi turistici – itinerari, laboratori, vantaggi, sconti – per agevolare il viaggio in Italia, grazie al lavoro di una fitta rete di professionisti che in ogni regione d’Italia avranno cura di informare, accogliere e assistere i Viaggiatori delle Radici.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito dedicato al progetto italeaabruzzo.com, che oltre ad essere una vetrina internazionale di promozione culturale, territoriale e commerciale, offre supporto in ogni passo del percorso di riscoperta: dalle ricerche storico-familiari all’organizzazione dell’esperienza personalizzata in Italia. Il programma propone, inoltre, una serie di laboratori delle radici, ricerche genealogiche realizzate da professionisti del settore e attività che consentono di approfondire la conoscenza della cultura d’origine, quindi legate agli antichi mestieri, alla cucina tradizionale, alla musica e alla danza popolare, ai dialetti.

Inoltre, grazie al programma di fidelizzazione Italea Card, piattaforma internazionale di promozione del commercio nazionale e quindi rivolto a tutte le attività commerciali, si potranno prevedere sconti, agevolazioni e servizi di ogni tipo da parte delle aziende che vi aderiscono e rivolte ai Viaggiatori delle Radici. Queste possono essere strutture ricettive, ristoranti, cantine, negozi di artigianato, aziende di trasporto, noleggio auto, associazioni che si occupano di eventi e cultura e tante altre attività che consentono al Viaggiatore delle Radici di vivere un’esperienza indimenticabile.

Oltre a rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, Italea si propone di promuovere un modello di turismo sostenibile, responsabile e accessibile, per la valorizzazione dei piccoli comuni e di tutte quelle aree che, sia in passato che oggi, subiscono lo spopolamento a causa dei flussi migratori.



Italea è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025. Il nome Italea deriva da “talea”, una pratica con cui si consente ad una pianta di propagarsi. Recidendone una parte e ripiantandola, le si può dare nuova vita, facendo crescere nuove radici: proprio come accade con le migrazioni. Questo programma rappresenta un invito alla riscoperta della “pianta madre”.

I Comuni di Rocca San Giovanni, Frisa e San Vito tengono particolarmente a invitare le attività commerciali del territorio, attori interessati al progetto e altri Comuni del territorio, a prescindere dalla loro partecipazione al bando, al fine di presentare gli eventi e le attività pensate per il 2024 Anno delle Radici Italiane, fare rete e ottimizzare sforzi e risultati in vista delle grandi sfide che il Turismo delle Radici ci metterà di fronte.