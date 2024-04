Videosorveglianza in Alto Molise, disco verde dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

Installazione di telecamere di videosorveglianza anche in Alto Molise, parere favorevole del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sedici i progetti presentati dai Comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Capracotta, Castelpizzuto, Civitanova del Sannio, Fornelli, Longano, Pesche, Pietrabbondante, Pizzone, Rionero Sannitico, San Pietro Avellana, Scapoli, Sessano del Molise e Vastogirardi. Nell’elenco compare anche l’associazione dei Comuni di Monteroduni e Colli a Volturno. Tutti i progetti assentiti saranno trasmessi, con parere favorevole, all’attenzione del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, per la succeassiva approvazione della graduatoria e la conseguente erogazione delle risorse.