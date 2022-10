“Turismo delle radici: quali opportunità per i nostri territori? Storia di emigrazioni della valle del Trigno“. E’ il titolo del convegno che sarà ospitato a Schiavi di Abruzzo, presso la sala dell’ex ambulatorio comunale in via Circonvallazione, il prossimo 26 ottobre, dalle ore 16,30. Un evento culturale a cura della Comunità di progetto terra delle radici che vede coinvolti tutti i Comuni dell’Alto Vastese. La scaletta degli interventi prevede in apertura i saluti del sindaco Luciano Piluso, seguiti dagli altri amministratori locali dell’Alto Vastese. Relatori saranno Laura Di Russo, responsabile dell’ufficio emigrazione della Regione Abruzzo, Maria Tirabasso, responsabile dei rapporti con i molisani della Regione Molise, Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto turismo delle radici per il Maeci, Tiziano Antonio Teti, presidente del Gal Maiella Verde, Antonio D’Ambrosio della Confederazione italiani nel mondo, Berenice Rossi, ricercatrice sulla emigrazione abruzzese in Argentina. Modera i lavori Luigi Falasca, già governatore del distretto 2090 del Rotary Club. L’ingresso è libero e per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti utenze altovastese@gmail.com e 3316026376.

