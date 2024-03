Turismo lento: dall’Alto Molise alla costa, si cammina con le guide ambientali escursionistiche

Carovilli, Capracotta, la Montagnola Molisana, ma anche il percorso dei Briganti tra Roccamandolfi e Gallo Matese, fino al trekking tra i calanchi di Montenero di Bisaccia. Dall’Alto Molise e fino alla costa spopola la “nuova” formula di turismo lento, quello fatto con scarponi e le proprie gambe, accompagnati dalle guide escursionistiche e ambientali.

Panorami mozzafiato, antichi ruderi, neviere e calanchi, pareti rocciose e laghi in quota. Ce n’è davvero per tutti i gusti, per il prossimo fine settimana, insieme alle guide Michele Permanente, Daniela Pietrangelo e Valeria Fabrizio, che forse meglio di costosi carrozzoni pubblici promuovono le bellezze del Molise.

