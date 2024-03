Polizia: la Questura di Chieti saluta la commissario capo Di Santo e il sovrintendente Giardinelli

Oggi ultimo giorno di servizio per due pilastri della Questura di Chieti che, per raggiunti limiti di età, hanno salutato tutti i colleghi d’Ufficio. Sono il Commissario Capo dr.ssa Rosetta Di Santo ed il Vice Sovrintendente Sabatino Giardinelli.

La dottoressa Di Santo, dopo aver girato diverse città italiane, tra cui Bologna, Torino e Brescia è arrivata a Vasto prestando servizio per 18 anni presso la locale Procura e, successivamente, presso il Commissariato dove ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente.

Sabatino Giardinelli, detto Maurizio, arrivato a Chieti nel 1997 da Milano, è stato assegnato subito alle “volanti” della Questura per poi diventare uno dei primi “poliziotti di quartiere” d’Italia e, per anni, punto di riferimento di migliaia di studenti teatini. Successivamente dal 2014, dopo aver frequentato il corso per dattiloscopisti e fotosegnalatori, ha prestato servizio alla Polizia Scientifica fino all’ultimo giorno di lavoro.

I migliori auguri per una pensione altrettanto appagante e piena di nuove esperienze dal Questore della Provincia di Chieti Aurelio Montaruli.