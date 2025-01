Turismo lento, il Cai di Atessa “riparte” dall’Alto Molise

Il fascino ancestrale di Monte Capraro, meta sicuramente meno gettonata del più “turistico” Monte Campo, ha letteralmente conquistato la comitiva di escursionisti in ciaspole guidata dalla sezione di Atessa del Club alpino italiano. La stessa presidente del Cai atessano, Giuseppina Zaccardi, originaria di Castiglione Messer Marino, ha voluto essere presente alla prima uscita stagionale del club di appassionati di montagna.

«Per la prima escursione ufficiale dell’anno il Cai Atessa non poteva non approfittare della neve per una bella ciaspolata, questa volta lungo i sentieri alle pendici di Monte Capraro, la seconda vetta del comprensorio di Capracotta. – spiegano dalla sezione Cai – Nonostante il vento pungente e la fitta nebbia abbiano impedito di godere del panorama in cima, il suggestivo paesaggio innevato è riuscito comunque ad incantare i partecipanti».

Brindisi in quota per Gino, storico socio del Cai Atessa che ha festeggiato le 74 primavere

Una trentina i partecipanti, provenienti non solo da Atessa, ma anche da Lanciano e da altri centri del Chietino, che poi hanno fatto il canonico “terzo tempo” presso il bar dello storico Sci club sotto il palazzo comunale di Capracotta. Un bicchiere in allegria per ripristinare i liquidi persi durante la ciaspolata, ma soprattutto per lasciare qualcosa, anche in termini di moneta sonante, sul territorio che in qualche modo è il custode della montagna e della natura.

La presidente del Cai Atessa, Giuseppina Zaccardi, con il consorte Maurizio

Con o senza ciaspole, il trekking in montagna, nel bosco e sui sentieri, rappresenta il cosiddetto turismo lento, quello adatto a tutti, anche a chi ha qualche anno o qualche chilo in più. Ed è proprio questa modalità di turismo a fare da traino al comparto ricettivo dell’Alto Molise in questo inverno che sta regalando finalmente un po’ di neve.

Nei giorni scorsi, al termine del sopralluogo tecnico, la presidente del Cai, Giuseppina Zaccardi, ha incontrato per un breve saluto il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Il primo cittadino, ringraziando il Cai e suoi soci per l’opera di promozione turistica di tutto il territorio dell’Alto Molise, ha sottolineato come in una giornata invernale qualsiasi, tra l’altro subito dopo le festività e le vacanze natalizie, il sito sportivo di Prato Gentile e lo stesso Monte Campo fossero pieni di persone, appassionati di sci da fondo, di montagna, di ambiente e di natura. Centinaia di presenze che apportano linfa vitale all’economia del territorio.

E il sindaco Paglione ha anche ribadito la sua determinazione ad andare avanti, anche a costo di qualche sparuta polemica, nella realizzazione dei lavori che porteranno a Capracotta, località più a sud in tutta Italia, il centro federale per lo sci di fondo. Un progetto che ha dietro una visione, quella appunto di destagionalizzare le presenze in paese e sul territorio, di appassionati legati allo sport. Si inserisce in questa strategia di lungo respiro anche la realizzazione della pista di skiroll proprio a Prato Gentile, un progetto in avanzata fase di realizzazione che è proprio uno dei requisiti per potersi fregiare di ospitare il centro federale per gli sport invernali.