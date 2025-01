Viabilità, in alto Molise fondi per oltre 6 milioni di euro. Ecco chi sono i Comuni destinatari

Circa 44 milioni di euro a carico del Fsc 2021-2027 per la messa in sicurezza della viabilità minore che verranno ripartiti tra 57 Comuni delle province di Campobasso e Isernia.

E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche di Coesione, Michele Iorio. “La linea di azione – spiega Iorio – include la manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale, certamente una boccata di ossigeno per i nostri enti locali”. “Si tratta del primo grande intervento finanziario a favore dei nostri Comuni – commenta il presidente della Regione Francesco Roberti – che dimostra l’attenzione di questo governo regionale all’intero territorio molisano.

Stiamo cercando di recuperare i ritardi per gli interventi sulla viabilità minore che sono rimasti fermi nella passata legislatura perché – osserva – sarebbe stato ingiusto lasciare indietro i 57 enti locali che avevano diritto, da graduatoria, a ricevere finanziamenti. La nostra attenzione non si ferma solo alla viabilità, ma riguarda ogni ambito. Ne è una riprova – conclude il governatore – l’approvazione anche del finanziamento di 2 milioni di euro a favore dei nostri ragazzi perché volti al recupero della socialità e del benessere psicofisico dei soggetti in età scolare”.

In alto Molise tra i comuni destinatari di finanziamento spiccano: Capracotta (756.021,11 euro, messa in sicurezza e ammodernamento dei tratti viari urbani di collegamento tra il centro abitato e la strada provinciale 87); Vastogirardi (840.000 euro, progetto di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità urbana – strada provinciale dir. Montesangrina, Villa San Michele, Piana Campanelli); Frosolone (1.670.000 euro, messa in sicurezza della strada comunale Colle Pasciani e la strada comunale Ovedino, strada provinciale Frosolone – Civitanova del Sannio); Poggio Sannita (360.000 euro, realizzazione di una rotonda nel piazzale di via Roma e sistemazione dell’asse viario); Agnone (860.000 euro, lavori di miglioramento della sicurezza stradale nella zona di espansione); Pescolanciano (563.000 euro, interventi di messa in sicurezza e ammodernamento di strade comunali); Civitanova del Sannio (1.150.000 euro, lavori di messa in sicurezza della strada Bagnoilese di collegamento alla Sp 42 fondovalle Fresilia);