Ubriachezza molesta e minacce: divieto di ritorno a Schiavi per un 47enne

E’ stato notificato dal comando stazione carabinieri di Schiavi di Abruzzo, un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune a D.S. un 47enne residente a Vasto, già noto alle Forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dalla Questura di Chiesti su proposta della locale stazione carabinieri, si è reso necessario a seguito dei numerosi comportamenti antisociali tenuti dal 47enne innescati principalmente dalle sostanze alcoliche che l’uomo assumeva quando si recava presso l’abitazione di una conoscente a Schiavi.

Comportamenti che portavano la coppia ad avere nei confronti dei condomini dello stabile, atteggiamenti di disturbo e molestie che duravano fino a tarda notte. Le persone, esauste dai modi tenuti dalla coppia e in particolare dell’uomo che non esitava ad assumere nei loro confronti atteggiamenti minacciosi e provocatori, avevano più volte richiesto l’intervento dei carabinieri dinnanzi ai quali il 47 enne aveva spesso mantenuto il suo atteggiamento antisociale.



Un clima insostenibile, fonte di continui litigi sempre più cruenti e preoccupanti che in attesa delle valutazioni e di eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ha indotto il comandante della stazione carabinieri di Schiavi, il maresciallo Walter Scampamorte, a proporre l’uomo per l’applicazione di una misura di prevenzione.

La richiesta, prontamente accolta dal Questore di Chieti non permetterà al 47 enne il rientro nel comune di Schiavi prima di tre anni.

Il maresciallo comandante, Walter Scampamorte