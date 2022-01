Ubriachi al volante: ritirate quattro patenti tra Adriatica e fondovalle Sangro

Controlli straordinari alla circolazione stradale nella notte di Capodanno: quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della compagnia di Ortona. Nella notte più lunga dell’anno, la compagnia dei carabinieri di Ortona, tramite l’aliquota Radiomobile e le stazioni, ha intensificato i controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie viarie, ed in primis la statale Adriatica e la fondovalle Val di Sangro, per prevenire incidenti stradali conseguenti all’abuso di alcolici ovvero all’assunzione di sostanze stupefacenti.

A Fossacesia la locale stazione carabinieri e gli equipaggi dell’aliquota Radiomobile hanno predisposto un filtraggio dei veicoli in transito e sottoposto ad accertamenti con etilometro i relativi conducenti. Ben quattro automobilisti, di età e provenienza varia, sono stati trovati in stato di ebbrezza. Per tre di loro, il cui tasso era superiore al limite di 0.8 g/l imposto dal Codice della Strada, ne è scaturita la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano mentre per il 4°, il cui tasso alcolemico era compreso tra 0.5 e 0.8 g/l, è stata comminata la sanzione amministrativa di circa mille euro e la segnalazione alla prefettura di Chieti. Ai quattro conducenti, oltre alle sanzioni penali ed amministrative, è stata ritirata la patente di guida e ne conseguirà la sospensione fino a due anni. Diversi invece sono stati gli interventi per incidenti stradali senza feriti ovvero per autovetture fuoriuscite dalla sede stradale perché nonostante molti locali pubblici fossero chiusi a causa dell’attuale pandemia, il traffico registrato è stato comunque alquanto sostenuto.