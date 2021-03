Ubriaco in motorino alle 4 del mattino, residente nel Vastese dice addio alla patente

I Carabinieri di Vasto, coordinati dal comandante maggiore Amedeo Consales, nel corso di servizi di controllo del territorio eseguiti in applicazione delle prescrizioni imposte dal Governo centrale e dalla Regione Abruzzo, tese ad arginare il rischio contagio da Covid 19, hanno sanzionato, con sanzioni amministrative che vanno da 400 a 1000 euro, altre 13 persone, tre delle quali in violazione del coprifuoco imposto dalle 22 alle 5. Una di queste, controllata alle 4 del mattino a bordo di motociclo, era in evidente stato di ebrezza e risultata positiva all’etilometro con conseguente ritiro della patente di guida.



