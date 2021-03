In quarantena esce di casa, sanzionato dai Carabinieri

Benché il Comune di Vasto sia passato in zona “arancione” è vigente il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare correttamente i DPI. Su segnalazione di alcuni cittadini i militari della locale compagnia, al comando del maggiore Consales, hanno sanzionato nove giovani che, in violazioni delle norme di settore, erano assembrati nelle vie del centro storico ed un’altra persona che, nonostante fosse in quarantena per contatti stretti con positivi Covid, era uscita dalla propria abitazione.

Correlati