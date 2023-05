Ufficializzata la visita del Ministro Salvini al “capezzale” del viadotto Sente

Ufficializzata la visita del Ministro Salvini in Alto Molise e al “capezzale” del ponte Sente. Ne dà notizia alla stampa il consigliere giuridico del Ministro, l’avvocato Michele Marone. Questo il programma della giornata di Salvini in Molise e in Alto Molise, così come comunicato: «Programma visita in Molise del Ministro e Vice Premier Sen Matteo Salvini del 30 maggio 2023: ore 18Viadotto Sente-Longo; ore 18:30 Agnone centro, con passeggiata per il corso principale; ore 19 visita Fonderia Marinelli; ore 19:20 saluto e incontro con rappresentanti del territorio dell’Alto Molise amministratori, imprenditori, professionisti e cittadini; ore 19:40 partenza per Campobasso: ore 20.45 arrivo al Centrum Palace di Campobasso; ore 21 presentazione della lista della Lega, incontro con candidati, militanti e sostenitori; a seguire apericena buffet sempre al Centrum Palace».

