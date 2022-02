Ufficio tecnico, il Comune di Belmonte assume: domande in scadenza per partecipare alla selezione

Il responsabile del servizio finanziario del Comune di Belmonte del Sannio rende noto che l’ente indice una pubblica selezione finalizzata al conferimento di un incarico di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo determinato e parziale, per diciotto o trentasei mesi, a cui affidare la responsabilità dell’ufficio tecnico.

«Trattandosi di personale legato con rapporto di tipo fiduciario, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, la scelta del soggetto rientra nella piena discrezionalità di questa amministrazione, – commentano dalla maggioranza – e pertanto l’incarico sarà conferito con decreto del sindaco, in conformità alla vigente normativa». Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, non avere procedimenti penali in corso né aver riportato condanne penali. Tra i requisiti preferenziali il diploma di geometra o altro equipollente, laurea in architettura o ingegneria civile o edile. Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del 18 febbraio, alle ore 14 secondo il modello presente sul portale web del Comune di Belmonte.