Prof, Cavaliere e interista: l’ingegnere Umberto Bottone festeggia le 88 candeline. Prosit!

Ottantotto candeline e l’energia di sempre. L’ingegnere Umberto Bottone, classe 1937, festeggia oggi il suo compleanno con lo stesso spirito che per anni ha trasmesso agli studenti dell’Itis ‘Leonida Marinelli’, dove è stato molto più di un semplice docente di Tecnologia per la specializzazione in Meccanica: un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni.

Vicepreside, maestro di vita, e autore di battute in dialetto schiavese ormai leggendarie, Bottone continua a distinguersi per la sua vitalità. Cavaliere dell’Ordine equestre di San Gregorio Magno, d’inverno lo si vede ancora sfrecciare tra i boschi dell’Alto Vastese sulla sua inseparabile motoslitta, sempre con la stessa passione con cui segue la sua Inter e ama la natura.

A Umberto Bottone, esempio di passione, dedizione e spirito instancabile, vanno gli auguri più sentiti da parte de L’Eco Online e dei tanti ragazzi che ha “cresciuto” sui banchi di scuola, lasciando un segno indelebile nelle loro vite. Un compleanno speciale per un uomo speciale, circondato dall’affetto della sua famiglia e di chi, ancora oggi, lo ricorda con stima e gratitudine. Buon compleanno, ingegnere!