Un caffè con l’Ambasciatore per i giovani di Agnone

Ieri pomeriggio, su invito della funzionaria di Europe Direct Molise Carmela Basile, i Giovani per Agnone democratica hanno partecipato all’evento “Un caffè con l’Ambasciatore 2.0” avendo così modo di dialogare con l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling.



«L’Ambasciatore ha risposto alle nostre domande, – spiegano i giovani agnonesi – una sul tema integrazione economica e sociale a livello europeo e una sulla presenza dell’Europa sulla base micro regionale.

Elbling ha spiegato che l’Europa è solita raggiungere forme di integrazione più ampie e di crescita durante i periodi di crisi come quello che è stata, e ancora è, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. È proprio in questi momenti che i singoli Paesi realizzano che da soli non sono capaci di gestire questioni così importanti e quindi ricorrono alla forza della coesione europea. Ne sono dimostrazione le azioni messe in campo recentemente, come il SURE, Next Generation EU e Recovery Fund».



«A livello micro, – continuano – l’Unione Europea è saldamente presente. Molti sono i fondi destinati alle piccole regioni che toccano vari ambiti e permettono un accesso efficace a risorse economiche in grado di valorizzare anche le aree interne come la nostra. Molti sono anche gli incentivi disponibili agli studenti, come i progetti Erasmus ed Erasmus+».



Guarda il video qui