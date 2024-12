Un dolce Rintocco Molisano da Papa Francesco, il gruppo folk agnonese in Vaticano l’11 dicembre

Il gruppo folk Rintocco Molisano di Agnone sarà ricevuto in udienza da Papa Francesco. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 dicembre nell’aula Paolo VI in Vaticano, dove il Santo Padre accoglierà 120 gruppi appartenenti all’Unione Folclorica Italiana, tra cui il sodalizio agnonese presieduto da Tonino Verdile. Saranno circa 1600 i rappresentanti, provenienti da ogni angolo della Penisola, che con i loro costumi tradizionali saluteranno il pontefice in un momento carico di simbolismo e significato. Durante l’evento, il Papa riceverà in dono una campanella fusa dalla storica fonderia Marinelli, offerta dal gruppo Bal do Sabre di Bagnasco (Cuneo).

“Per noi è una grandissima emozione partecipare a questo incontro, che non solo suggella l’importanza del nostro impegno, ma ci permette di portare le tradizioni del Molise direttamente davanti al Santo Padre,” ha commentato Tonino Verdile, presidente del gruppo Rintocco Molisano nato nel 1989. “L’udienza rappresenta un’occasione straordinaria per condividere i valori della nostra terra, uniti alla fede e alla cultura popolare che da sempre caratterizzano il nostro operato.” Il gruppo si dedica con passione alla salvaguardia e alla trasmissione di usi, costumi, canti popolari e tradizioni che raccontano l’anima del Molise, coinvolgendo in particolare i giovani del territorio.

“Uno dei nostri obiettivi più importanti è tramandare alle nuove generazioni l’amore per le radici e la bellezza delle tradizioni popolari,” ha rimarcato Bruno Cerimele, storico pilastro del sodalizio. “Essere in Vaticano con gruppi provenienti da tutta Italia è un’occasione per ribadire quanto sia fondamentale mantenere viva questa eredità culturale.” ha poi concluso. Tra i membri del Rintocco Molisano si respira entusiasmo per la storica trasferta capitolina, un momento che resterà indelebile nella memoria di tutti coloro che vi prenderanno parte.