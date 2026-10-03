Un ingegnere meccanico alla guida della diocesi di Chieti-Vasto, chi è il cardinale francescano Mauro Gambetti

Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto il card. Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.

Il Papa ha contestualmente accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi presentata da mons. Bruno Forte. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e laureato in ingegneria meccanica, Gambetti è entrato nel 1992 nell’Ordine dei frati minori conventuali ed è stato ordinato presbitero l’8 gennaio 2000. Licenziato in antropologia teologica, è stato animatore della pastorale giovanile e vocazionale per l’Emilia-Romagna, ministro provinciale della Provincia bolognese di Sant’Antonio di Padova dal 2009 al 2013 e custode generale del Sacro convento di San Francesco in Assisi dal 2013 al 31 ottobre 2020. Consacrato vescovo il 22 novembre 2020 ad Assisi, è stato creato cardinale da Papa Francesco il 28 novembre successivo e chiamato il 20 febbraio 2021 ai tre incarichi che ora lascia. Dal 1° gennaio 2024 è anche giudice della Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano.