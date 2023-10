“Una mela contro la sclerosi multipla”, anche Agnone aderisce all’iniziativa nazionale

“Facciamo sparire la sclerosi multipla”. E’ lo slogan che dà il via alla vendita delle mele dell’Associazione italiana sclerosi multipla il cui ricavato andrà alla ricerca. Dal 4 all’8 di ottobre anche ad Agnone, in Piazza Giovanni Paolo II, chiunque potrà acquistare il sacchetto e contribuire di fatto a sostenere la campagna. Nella cittadina altomolisana ci si può rivolgere al signor Clemente Zarlenga che dal 2007 cura l’iniziativa, la quale, in 16 anni ha raccolto oltre 45mila euro.

