CM Protos ed Anpeas: sodalizio vincente delle politiche attive del lavoro

Terminato, nei giorni scorsi, il percorso formativo per 176 giovani operatori volontari, i quali hanno ottenuto un attestato specifico spendibile nel mondo del lavoro e della formazione.

Ciascun volontario, assistito da personale esperto, è stato messo in condizione di saper riconoscere, elaborare e valorizzare le proprie abilità, rafforzando il proprio curriculum.

Dal 2020, CM Protos ha avviato una proficua collaborazione con l’Anpeas Onlus, ente accreditato all’albo degli enti di Servizio Civile Universale sezione nazionale.

A dicembre 2023 sarà avviato un percorso di tutoraggio propedeutico al rilascio di una certificazioni delle competenze per altri 45 giovani volontari del Servizio Civile Digitale cui seguiranno, nella primavera 2024, altri 183 ragazzi coinvolti nei diversi progetti di Scu di Anpeas attualmente in corso su tutto il territorio della Regione Molise.



Correlati